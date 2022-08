Revelan más detalles de la detención de Frida Sofía en Miami

Redacción

La hija de la cantante Alejandr Guzmán, Frida Sofía, está nuevamente en el ojo del huracán debido a que se revelaron nuevos detalles de su escándalo en Miami, cuando fue denunciada por agresiones y asalto por parte de una vecina.

El hecho ocurrió hace tres años, sin embargo, hasta ahora surgieron imágenes captadas por la policía la momento de escuchar las primeras declaraciones de las partes involucradas.

El programa “¡Siéntese quien pueda!” presentó las imágenes en las que la denunciante Andrea Wilson señala a Frida de haberla atacado.

“Yo le digo a ella: ‘Yo quiero ir a comprar unas arepas’ y me empezó a decir unas palabras (insultos). Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima y la tuve que coger y tirarla (aventarla) y ellos (amigos) la tuvieron que agarrar de brazo y brazo y decirme ‘Salte corriendo’, porque se me estaba tirando, así como una gata. Mira, me rompió mi camiseta”, narró la vecina de Frida Sofía.

Después de escuchar a Andrea Wilson, la policía acudió a buscar a la hija de Alejandra Guzmán en su departamento para escuchar su versión del incidente, quien de acuerdo con su relato de los hechos, habría sido ella la agredida y no su vecina.

Según el medio, la fiscalía ha intentado llegar a un acuerdo con Frida Sofía, pero ella rechazó la oferta para evitar que afecte su estatus migratorio y sea deportada a México. El 19 de septiembre se realizará una nueva audiencia, y en caso de ser encontrada culpable de los delitos de agresión y asalto, podría pasar hasta dos años y medio en la cárcel.

Con información de Quién