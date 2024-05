No hay denuncia formal por intoxicación de estudiantes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) ha descartado, por el momento, presentar una denuncia formal contra la cooperativa que presuntamente provocó la intoxicación de siete estudiantes después de ingerir chocolate.

“Más que del instituto, tendría que ser de los propios padres de familia. Nosotros no tenemos evidencia de que el producto lo hayan comprado dentro de la escuela. Nosotros hemos sido responsables en vigilar los productos que se venden por parte de las propias cooperativas”, declaró Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del IEA.

Gutiérrez Reynoso destacó que las cooperativas escolares deben cumplir con un reglamento, especialmente en lo que respecta a la venta de alimentos poco saludables, y promover una alimentación sana entre los estudiantes.

El director del IEA mencionó que, en su momento, brindaron apoyo a las familias afectadas para que presentaran las denuncias correspondientes y se iniciara un proceso de investigación.

“Esto tendrá que ver con el resultado que tengan las muestras de los propios alimentos y, con base en ello, podría proceder o no proceder la denuncia. Fue la propia Secretaría de Salud quien tomó muestras para su análisis, me imagino que si no ha habido una denuncia es porque de estas no se ha encontrado alguna situación”, agregó Gutiérrez Reynoso.