Reta Arámbula a regidores de Jesús María. “No cederé y si me demandan, que un tribunal decida”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula López, adelantó que no cederá las peticiones emitidas por regidores de su cabildo en cuanto a mayores apoyos monetarios para gestión y acusó que se quieren implementar prácticas cuestionables de legislaturas pasadas, mencionando la llamada caja negra.

“Hasta el momento no he cedido, no he cumplido lo que dice la sesión pues para mí esa sesión está viciada de origen, es inválida, me ordena hacer cosas que van contra le ley y si ellos me quieren demandar como me han amenazado, pues que el tribunal decida”, dijo el alcalde panista en entrevista en esta ciudad.

– ¿Se va a tribunales?

– El presidente municipal tiene la facultad de llevar las sesiones de Cabildo, no es de ellos esa facultad, y también que se cumpla la legalidad y para mí eso está fuera de la ley, pues si lo acato dejaría sin aguinaldo la última quincena.

– ¿Hay voracidad de los regidores?

– Creo que un poquito sí.

Como lo adelantó elclarinete.com.mx, regidores de diversas fuerzas del Cabildo de Jesús María solicitaron un bono adicional de 200 mil pesos bajo el argumento de gestión por temporada navideña, además de un incremento en cuanto al número de asesores. La sesión del 6 de diciembre no contó con la asistencia del presidente municipal.

Arámbula López manifestó que los ediles pretenden recibir esos 200 mil pesos en efectivo, lo cual dijo que contraviene a la misma Ley de Disciplina Financiera, además de señalar a la regidora del PAN Guadalupe de Lira, ex diputada local, de presuntamente retomar movimientos de su paso en el Legislativo.

“Lo malo es que algunos llevaron malas prácticas que aprendieron en el Congreso a Jesús María y piensan que allá no hay cabeza. Como en el Congreso cada diputado maneja su propio presupuesto, pero allá es otra cosa. Me da mucha tristeza con la diputada Lupita de Lira que se quiere llevar las malas prácticas como la Caja Negra a Jesús María”, remarcó.

– Los regidores dicen que diez mil pesos es insuficiente, ¿es así?

– Puede ser y lo podemos hablar, pero también 200 mil es demasiado y de dónde lo sacamos.

– ¿Cuánto estarías dispuesto a ofrecer en el bono navideño?

– No quisiera decirlo en los medios, pero sí invito al Cabildo a que nos sentemos y razonemos.

Antonio Arámbula acudió este viernes al Palacio Legislativo donde anunció que sostuvo una reunión con los diputados Adán Valdivia y Jaime González, ambos del PAN.