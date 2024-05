Debe analizarse si se amplía o no el Foro de las Estrellas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Alejandro Vázquez Zúñiga, dijo que deberá analizarse la posibilidad de ampliar o no el Foro del Lago, frente a la Expoplaza.

Reveló que el lago como tal que se encuentra en esa zona tiene ya años que no funciona por un daño en las membranas.

“Aquí valdría la pena preguntarse si es factible rehabilitar el lago o si ocupamos esa plancha para ampliar el escenario.

El funcionario expresó que desde su punto de vista el Foro del Lago cuya función es principalmente durante la Feria Nacional de San Marcos no está rebasado.

“No hay un rebase en los aforos, realmente en la pasada Feria tuvimos un par de espectáculos por ahí en donde si fue insuficiente el espacio como cuando vinieron los Ángeles Negros”.

En última instancia el burócrata remarcó que por el tipo de programación que se está realizando este Foro del Lago todavía da para más, con algunas adecuaciones.