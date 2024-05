Sanciona municipio Aguascalientes 300 negocios por falta de higiene

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Hasta 300 negocios semifijos al mes, sanciona el municipio de Aguascalientes por no cumplir las normas de higiene, señaló Dulce Andrade Lovera, coordinadora general de Salud del Municipio.

Indicó que al mes, realizan 600 verificaciones sanitarias en lugares semifijos, de ellas, la mitad cumplen las normas establecidas y la otra mitad son sancionadas, primero, con un acta y luego con una multa.

“El 50 por ciento está dentro de norma y el (otro) 50 no está dentro de norma, pero nosotros también los invitamos a los cursos de manejo higiénico de los 23 giros que nosotros manejamos como coordinación de salud”, dijo.

Explicó que las principales causas de incumplimiento, es la falta de higiene del personal que atiende el lugar o no contar con estación para el lavado de manos.

“Detectamos más bien que el personal pues no está muy higiénico, o sea que no traiga uñas cortas, que no usen la cachucha o la cofia, que no tengan luego su cubrebocas, es lo principal, que no tengan estación de lavado de manos”, agregó.

Andrade Lovera señaló que el primer paso para quienes incumplen, es levantar un acta de verificación en la que recomienda las correcciones que deben hacer, pero si en el plazo que les otorgan no cumplen, se aplica una multa.

Las áreas que verifica el municipio son negocios de alimentos ambulantes y semifijos, luego de que los restaurantes establecidos le corresponde a la Secretaría de Salud del Estado.