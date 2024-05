En Aguascalientes, Morena no ve por el pueblo, solo por sus ¡intereses: morenistas

Por Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Aguascalientes está secuestrado por personas que no se interesan en los ideales del partido, sino que velan solo por sus propios intereses. Los morenistas que sí creen en los fundamentos progresistas del partido han sido relegados por los que están en el poder, denunció Lupita Martínez con el respaldo de cientos de exmorenistas.

“Por el bien de todos, primero los pobres; no mentir, no robar, no traicionar. Esta era la esperanza y nuestra lucha durante décadas”, señaló Martínez.

En Aguascalientes, el partido no ha podido levantar los ánimos debido a que muchos de los mismos miembros del partido son ambiciosos arribistas que solo buscan el poder económico y político sin atender las necesidades del pueblo.

Martínez criticó a la dirigencia nacional, acusándola de reconocer la pasividad de los consejeros estatales y el profundo malestar en torno al desarrollo del proceso electoral. “No se han hecho las acciones necesarias para hacer crecer el partido y todo lo manejan en lo oscurito”, afirmó.

Además, Martínez destacó que la Secretaría del Bienestar ha estado acéfala durante más de dos años, con Silvia Licón Dávila como encargada de despacho. Licón Dávila es de origen panista y amiga cercana de Nora Ruvalcaba, a quien calificaron como “la eterna perdedora”.

“Los dirigentes de Morena han concentrado una cúpula familiar de poder oligárquico que realiza negociaciones unilaterales que terminan siendo una farsa, pues seleccionan a personas para cargos que son antimorenistas o de otros partidos por negociaciones basadas en la avaricia”, concluyó Martínez.