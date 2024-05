Patronato de la FNSM respetuoso de la ley en caso de aprobarse alguna ley que prohíba espectáculos de narcocorridos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, “Paquín”, se dijo respetuoso de la ley en caso de que desde el Congreso del estado se aprobara alguna ley que prohíba la realización que tenga que ver con espectáculos de narcocorridos o relacionados con la apología del delito.

“Es un tema que deberá de dirimirse en el legislativo y nosotros desde el Patronato siempre actuaremos dentro del marco legal”.

Lamentó los acontecimientos ocurridos en el antro el Ruidoso, donde por fortuna no hubo lesionados, por lo que se exhortará en ediciones venideras a todos los empresarios que invierten en la feria que no hagan apología del delito con este tipo de eventos que como lo vimos pudieran generarla algún tipo de conflicto.

-¿Se pueden restringir?

-Vamos a ver hasta donde la ley no lo permite.