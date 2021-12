La dura infancia de Mariah Carey la inspiró para crear su mayor éxito navideño

Redacción

El éxito navideño de Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You”, es una de esas canciones que no desaparecen pese al paso del tiempo. La composición retumba en las fechas decembrinas y es un clásico para entrar en la actitud navideña.

Pese a que la canción es alegre y dinámica, Mariah no tomó como referencia toda la magia de la navidad, sino los sentimientos que tuvo durante su infancia marcada por el racismo y los problemas económicos.

Mariah es hija de una cantante blanca irlanesa de ópera y su papá era afroamericano. Una buena parte de su niñez se vio plagada de insultos racistas de sus vecinos blancos y hasta existían dudas sobre si un afroamericano era verdaderamente su padre.

También ha contado que no tenían mucho dinero, siempre había carencias importantes, por lo que siempre trató de que la navidad fuera lo más especial posible.

“Realmente comencé [a componer la canción] pensando: ‘¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad?’ Luces, regalos, medias, chimeneas… Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes”, dijo a USA Today en 2019.

Entre 1993 y 1994, Mariah Carey terminó de componer los primeros esbozos de “All I Want For Christmas Is You” y se los mostró a su coescritor Walter Afanasieff. Este último, se encargó de pulir arreglos, letras y de llevar la composición hasta lo que conocemos hoy.

El éxito de este tema resuena más en el panorama de los países angloparlantes, pero no podemos negar que a lo largo de más de 20 años, su legado se ha extendido masivamente. Es, de alguna manera, parte de la ‘identidad navideña’ quizá del mundo entero o al menos de aquellos quienes gustan mucho de la canción.

Con información de Sopitas