Invita IMSS a donar sangre en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, invita a la población adulta a donar sangre de manera voluntaria en alguno de los tres Hospitales Generales de Zona (HGZ) que tiene en la entidad, pues con ello se contribuye a salvar vidas de los derechohabientes que enfrentan algún padecimiento.

Así lo expresó la titular del Banco de Sangre, Mireya Delgado Gutiérrez, pues el propósito, dijo, es reabastecer los índices de almacenamiento del líquido hemático que sirve para brindar atención a los pacientes de las áreas de urgencias, cirugía y hospitalización en diversas especialidades.

“La donación de sangre ayuda a salvar millones de vidas al año, contribuye a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo, garantiza la seguridad del paciente en intervenciones quirúrgicas y la atención médica urgente. Tiene una función vital en la atención materno-infantil, el embarazo y en la respuesta en caso de desastres naturales o provocados por el hombre”, detalló la experta.

Los requisitos indispensables para poder donar son: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, no ser portador del VIH/SIDA, hepatitis C o enfermedades infecciosas, encontrarse libre de alcohol en la sangre, así como de cualquier tipo de medicamento.

“Previo a la donación, realizamos una serie de estudios que nos permiten identificar si el candidato tiene o no enfermedades infecciosas, así como cualquier factor de riesgo para él o para el receptor. Solo dos o tres de cada 10 voluntarios a donar, resultan aptos”, aclaró.

Mireya Delgado subrayó la importancia de que el donante no esté tomando medicamento alguno, esté desvelado, consuma tabaco, alcohol o alimentos en las últimas horas. No debe presentar obesidad, enfermedades transmisibles o alguna condición de riesgo para la salud del receptor. En el caso de las mujeres, no presentar periodo menstrual o estar embarazada.

Añadió que las principales necesidades de transfusión sanguínea se presentan en pacientes con insuficiencia renal, cáncer, sangrados intestinales y lesiones derivadas de accidentes automovilísticos. Estos últimos, mantienen un crecimiento constante durante los últimos años, con picos en fines de semana y días festivos. Las aportaciones de los donantes, dijo, permiten atender al uno por ciento de los pacientes con estas necesidades:

“Aproximadamente cinco de cada diez pacientes hospitalizados llegan a requerir algún tipo de transfusión sanguínea, y en contraparte, la donación altruista solo cubre el uno por ciento de esta demanda. Hablamos de un rezago muy importante en la captación de un recurso que es vital”, explicó.

Tras lo anterior, pidió a los familiares de los pacientes que ya recibieron sangre, recuperarla a la brevedad posible, así como a todos los pacientes que serán programados a cirugía contar con sangre donada al momento de su internamiento -sea cual sea la cirugía de la que se trate-, con la finalidad de garantizar su seguridad en el evento quirúrgico.

Finalmente, Delgado Gutiérrez reiteró la invitación a la población en general a donar sangre de manera voluntaria, de lunes a viernes, a partir de las 07:00 am, en cualquiera de los tres HGZ del IMSS en Aguascalientes.