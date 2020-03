Impondrán candados en recursos para municipios de Aguascalientes por emergencia sanitaria

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No habrá manga ancha y se impondrán candados en recursos hacia municipios a fin de atender la contingencia sanitaria por el coronavirus, advirtió la legisladora panista Gladys Ramírez.

Previo a la reunió del Consejo Consultivo del Transporte de la cual forma parte, indicó que aunque no se han definido montos de apoyo, los mismos irían a municipios que los soliciten.

-¿De cuánto sería este recurso?

-Dependiendo de cada municipio lo que soliciten, pero únicamente y exclusivamente será para municipios.

-¿En qué sentido va este apoyo, este recurso es exclusivamente por coronavirus?

-Si, va en el sentido de apoyo, ósea que lo solicitará cada municipio, previa autorización de su respectivo Cabildo.

-¿Con candados?

-Si, con candados, porque ellos deberán demostrar que efectivamente ese recurso va para dichos fines, porque si no se puede prestar a que si no demuestran nada se pueden aplicar a otras cosa, y pues que felicidad ¿no?.