Imparten pláticas psicológicas a familiares del programa Reintegra

Redacción

Jesús María, Ags.- En un evento encabezado por el presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, se llevó a cabo el cierre, en el que familiares de jóvenes en tratamiento con el programa REINTEGRA, concluyeron con una serie de pláticas psicológicas, que forman parte de las acciones transversales para evitar la reincidencia.

Familiares de los 73 jóvenes en internamiento en el Centro Especializado en Rehabilitación de Adicciones, acudieron a 12 sesiones dirigidas por psicólogas, tanto de Justicia Cívica perteneciente al H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno de Jesús María, como del programa Cambiando Vidas de la Secretaría de la Familia, procurando de esta manera una atención integral, así como el reforzamiento del núcleo familiar y valores.

El presidente municipal Antonio Arámbula, agradeció el apoyo de cada uno de los involucrados en este proyecto y reiteró que el apoyo de las familias es fundamental para que los jóvenes no caigan nuevamente en las adicciones, por lo que es indispensable que, al concluir su tratamiento, regresen a un entorno sano y de apoyo.

“Esto no se acaba aquí, la lucha es todos los días, hay que apoyar a los muchachos, dialogar con ellos como padres, los invito a que estén al pendiente, vean con quién se juntan, a qué hora llegan y que los jóvenes sientan su hogar como un sitio seguro”

Al dirigirse a los jóvenes en tratamiento, Arámbula López, reconoció su esfuerzo para salir de las adicciones y superar los obstáculos, reiteró su apoyo y los invitó a no ver hacia atrás, sino siempre al frente con miras a un futuro mejor.

Cabe señalar que el programa REINTEGRA se efectúa con apoyo del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana (CEPSOVIDE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; en el evento estuvo presente el secretario del H. Ayuntamiento y director General de Gobierno, César Fernando Medina Cervantes; el regidor Leonardo Daniel Pérez Esquivel, Beatriz López, secretaria de Administración de Jesús María; el secretario particular Héctor Medina; Mariana Sarahí Pérez, del Centro Comunitario de Salud Mental de Jesús María, CECOSAM Jesús María, así como Martha Silvia Ortega Sandoval y Lizbeth Guadalupe Chiquito Dávila, ambas del Programa Sembrando Vidas de CAOFAM, quienes recibieron un reconocimiento por parte del alcalde, por impartir pláticas a los familiares.