Espera Observatorio Ciudadano más interés ciudadano por utilizar tarjetas de prepago

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Con el ajuste a las tarifas del transporte público, podría incrementar el interés de la ciudadanía por hacer uso de las tarjetas de prepago al momento de abordar un camión, señaló la presidenta del Observatorio Ciudadano de Movilidad en Aguascalientes, Loecelia Ruvalcaba Sánchez.

En entrevista, la representante indicó que al utilizar la tarjeta de pago electrónico, la ciudadanía estaría segura de pagar el monto correcto, que es de $10.50, en lugar de $11 pesos si se hace el pago en efectivo. Además, señaló que la tarjeta ofrece la posibilidad de hacer transbordos en otras rutas.

“Las tarifas autorizadas incentivan de alguna forma el uso de la tarjeta de prepago, porque además ahí hay transparencia en la parte de los centavos que a veces son muy difíciles de gestionar en el efectivo, entonces el otro incentivo es el transbordo, solo es efectivo si haces el pago electrónico, entonces creemos que todo eso va a contribuir a promover entre la población el uso de estas tarjetas”

Aunque la tarjeta tiene sus beneficios, Ruvalcaba Sánchez reconoció que la adaptación de los usuarios al pago electrónico es complicada debido a que el esquema es nuevo en Aguascalientes, y a que la ciudadanía aún no identifica puntos de recarga o venta de dichas tarjetas.

“Es todo un proceso, al principio no es tan sencillo porque si no tienes muchos puntos de recarga, entonces la gente no recurre a esta opción, y si se han fijado hay varios incentivos. Por ejemplo, si la alcancía del camión no funciona, entonces no pagas. Ese tipo de cuestiones van incentivando tanto a los concesionarios como a los propios usuarios”, insistió.

Mientras la población se va acostumbrando a este sistema de pago, la presidenta del observatorio apuntó que en el corto plazo, el transporte público deberá mejorar en diversas cuestiones como cumplir con su frecuencia de paso de los camiones urbanos, que los taxistas lleven a los usuarios a su destino, y que las combis se integren al SITMA con el uso de la tecnología.