Bárbara de Regil defendió a Ninel Conde por críticas a su físico

Ciudad de México.-Bárbara de Regil se convirtió en una de las actrices, modelos e influencers mexicanas más criticadas por sus acciones y comentarios como cuando se quejó de un filtro de redes sociales porque al verse “morena” se veía “fea” o en el momento en que mencionó que aquellos que la critican son unos “come grasa” e “infelices”.

Esto valió para que foto o video que publique es casi una ley que recibe ataques en su contra por su forma de vestir (pues aseguran que “debe taparse más”) o por su físico que “tachan de exagerado”. Esto, al parecer, la llevó a generar empatía por el resto de mujeres famosas que padecen lo mismo que Bárbara de Regil.

Una de las más conocidas es Ninel Conde quien, de manera reciente, fue duramente señalada y criticada por su aspecto físico, producto de sus procedimientos quirúrgicos y sus intervenciones en el cuerpo y en el rostro. Inclusive algunos de los seguidores le mencionaron que se parecía a Lyn May.

Esta es la fotografía por la que compararon a Ninel Conde con Lyn May. (Ig: @mariacelestearraras)

Bárbara de Regil, en un encuentro con los medios de comunicación, fue cuestionada sobre su opinión respecto a los ataques en contra del bombón asesino, y, bastante molesta dijo que a nadie debe de importarle como luce la también cantante, mucho menos si ella está “a gusto” con su apariencia.

Esto fue lo que respondió ante las preguntas: “Qué les importa… si a ella le gusta cómo se ve al espejo qué les importa… imagina que cuando a ti te guste cómo te veas llegue y te diga que estás exagerando… se siente divina, o sea, qué les importa, por qué opinar de los demás… lo más probable es que ella se vea y se diga así misma ‘me encanto”.

Por otra parte explicó que todo en exceso es malo para la salud y para el bienestar del cuerpo, y especificó, que ella es un claro ejemplo de ello pues una vez intentó modificar su dieta a una “super restrictiva” y lo único que consiguió fue descompensarse.

En otros temas, Bárbara de Regil aseguró que cuida a Mar y por eso no se viste como ella con “pura ropita chiquitita”. (Instagram)

Esto fue lo que comentó la protagonista de Rosario Tijeras: “Todo en exceso es malo.. ni cuidarte en exceso… yo en un momento tuve un tema de cuidarme demasiado de no azúcar, no carbohidratos, no nada… cuando comía algo frito pasaba horas en el baño… nada en exceso es bueno, el balance de la vida es lo bonito… comer saludable y luego darte tus gustitos”.

Bárbara de Regil recibirá tips de Mar para vestirse

Uno de los aspectos de la vida de Bárbara de Regil que más critican, principalmente en las redes sociales es que la actriz se muestra con shorts, tops, ropa interior o algunas prendas deportivas que, según sus detractores, hacen que ella “enseñe mucho” y que en ocasiones consideran innecesario.

En el mismo encuentro con los medios la actriz aseguró que ahora escuchará a Mar de Regil que se viste “hasta con corbata” para ir a la escuela para que dejen de criticarla por las prendas que utiliza.

Mar de Regil dedicó tiempo a un proyecto de moda. (Foto: Instagram/@marderegil._)

Bárbara de Regil pidió “no crucificar” a Horacio Pancheri por ataque a Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas es una joven actriz mexicana que saltó a la fama gracias a su personaje de Jenni Rivera en la bioserie Mariposa de Barrio. Pero también se convirtió en tema de conversación gracias a que denunció públicamente ser el blanco de ataques por parte del actor Horacio Pancheri.

Distintas personalidades del mundo del espectáculo respaldaron a “Sama”, entre ellas Danna Paola, y aplaudieron que ella expusiera en sus redes sociales el bullying que le estaba haciendo directamente en su perfil; sin embargo, otras famosas como Bárbara de Regil lo “defendieron”. Ella pidió que no crucificaran al actor pues “todos cometemos errores”.

