Yo no acosé a nadie: Maribel Domínguez

El pasado 18 de julio llegó una denuncia a la Federación Mexicana de Futbol en la que se acusó a Maribel Domínguez por maltrato y posible acoso sexual a sus jugadoras.

Al no encontrar evidencias de abuso, la Femexfut cerró las investigaciones con la destitución de Marigol bajo los argumentos de “falta de liderazgo y conductas inapropiadas”.

Ante ello, la entrenadora decidió romper el silencio y negó las acusaciones.

“¡Jamás! Jamás en la vida, jamás en la vida, por el simple hecho de que yo también fui jugadora. Tratar a las jugadoras mal… De verdad, lo digo de frente, jamás en la vida lo he hecho. Sobre todo, lo que dice que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras. O sea, aparte del acoso laboral, me están tratando ya de… ¡no se vale! Porque realmente no es así. Jamás se pasa esa línea que está trazada. Yo estoy tranquila y estoy clara con eso porque jamás pasó ese tipo de cosas”, comentó con Milenio-La Afición.

En el mismo sentido, negó que tuviera preferencias por alguna de las jugadoras o que tuviera más acercamiento con alguien y al contrario, aseguró que se comportaba de la misma manera con todas las deportistas, por lo que no hubo nada que se pudiera malinterpretar.

Respecto a las denuncias, Domínguez reconoció que la dañaron emocionalmente, debido a su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

“Realmente me tocó. Me destrozó porque realmente lo único que queremos siempre es lo mejor para nuestro futbol. Por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos arrastrado desde que yo jugaba, y que hoy en día tenemos la gran oportunidad de tener una liga y que lo hemos hecho bien, este tipo de cosas no se me hacen justas porque somos gente de trabajo”

Finalmente, Marigol dijo sentirse triste por lo que esta situación le ha causado, al grado de no tener el apoyo de nadie.

“Me quedé sin el apoyo. Nadie tuvo esa apertura. Nadie me dio su ayuda, ese respaldo. Estoy aquí para decirte y comentar lo que yo sé y lo que ha pasado. Para limpiar mi nombre, porque realmente no me merezco esto. No me merezco esto y no se merece el futbol femenil esto, porque lo único que pasa con esto es mancharlo”

