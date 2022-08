Mara Patricia Castañeda explota contra Erika Buenfil

Redacción

En 2020, Martha Figueroa, Juan José Origel y Erika Buenfil tuvieron un malentendido debido a comentarios sobre el hijo de Erika. Después de eso, los tres volvieron a encontrarse en la boda de Jorge Ugalde, jefe de información de “Con Permiso”, programa que ellos conducen.

En la boda, Martha Figueroa tuvo la oportunidad de ver el encuentro entre Erika y Mara Patricia Castañeda, y al parecer entre las dos también existe un conflicto.

“Mara Patricia Castañeda estaba ahí con su marido. Mara Patricia estaba enojada con Erika, yo estaba de buenas con Erika, como que dije ya se nos pasó el desaguisado porque ya pasó el tiempo… Pero ahí en la boda, Mara Patricia me dice: ‘Estoy enojada’”, comentó en ‘Con Permiso’ de Unicable.

Al revelarle que estaba molesta con Erika, Martha le preguntó las razones y la periodista contestó que es porque no accedió a darle una entrevista para su programa de YouTube, “Parece ser que Erika Buenfil está súper ocupada… Mara le pidió una entrevista y le dijo que sí, pero que en junio del 2023, que dentro de un año se la daba, que en junio del 2023 ya le podía dar la entrevista, ¿qué tiene muchas cosas que hacer o qué?”, reveló.

Sobre el reencuentro con la actriz, Martha comentó que se vivió un incómodo momento entre ellas pues estaban sus mesas muy juntas y con su fiel sentido del humor, la conductora dijo, “Incómodo momento cuando me encontré a Erika Buenfil… Estaba Erika Buenfil en la mesa de junto y yo digo: ‘ay, mamá’, pero como yo traía a mi escolta que era Manolo, nuestro productor, y Ari Borovoy, dijo: ‘pues aquí si hay malos cates, traigo a mi barrio que me respalda”. Sin embargo las famosas no se dirigieron la palabra en ningún momento, “la verdad es que no nos saludamos, no nos dijimos ni ‘mu’, una para allá y otra para acá”, finalizó.

Con información de TV Notas