Por ondas de calor no se descartan más apagones en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No descartan especialistas que se den amas apagones a consecuencia de las ondas de calor que azotan a Aguascalientes, así como por problemas en la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.

Eduardo Llamas, presidente de la Federación del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, indicó que ante un aumento en la demanda de energía por el calor, se prestan estos apagones como ocurrió el pasado martes en que se afectos a alrededor de 18 estados del país, incluido Aguascalientes.

El especialista, mencionó que este tipo de problemas no son nuevos, pues vienen ya registrándose de años atrás.

Posteriormente Llamas advirtió que mientras la Comisión Federal de Electricidad no le invierta más a la infraestructura, se seguirán presentando estos problemas de fallas en la energía, mismos que se han vuelto ya recurrentes, afectado a la población en general y a los sectores productivos.