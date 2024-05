¿Cómo reclamar el dinero de mi Afore y que no se vaya al Fondo de Pensiones del Bienestar? 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Una vez que entre en funciones el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, las Afores deberán entregar los recursos no reclamados de pensiones de personas mayores de 70 años, de acuerdo con el abogado laboral Juan Carlos Arredondo Hernández, hay maneras de recuperarlos.

Dijo que los motivos para que una persona deje recursos de una pensión sin reclamar aún, es porque pese a haberse jubilado, sigue en activo ya sea en el servicio público o en la iniciativa privada.

Otro de los motivos es que una persona se haya ido a trabajar fuera del país y, del tiempo que trabajó en México cotizando para el IMSS, el ISSSTE o ambas, no haya reclamado el pago de una pensión.

“Otra situación es que hayas fallecido y tus familiares como luego es común, no tienen la información de si tenías seguro, porque no conocen los sistemas, porque no tienen la información y ahí quedan olvidados (los recursos)”, explicó.

Arredondo Hernández dijo que el dinero de esas pensiones siempre tiene un dueño, por lo que se puede hacer la reclamación, incluso por parte de familiares de personas fallecidas.

En caso de que una persona quiera tomar su dinero, antes de que inicie en funciones el Fondo, el próximo mes de julio, deberán primero, hacer el reclamo ante su Afore, teniendo su Número de Seguridad Social.

“Ubicando, a través de su Número de Seguridad Social la Afore a la que tenían asignado sus recursos y hacer el reclamo si tienen derecho a una pensión o a una devolución de esos fondos como lo establece la ley”.

“Dependiendo lo que hayas acumulado, pues tendrás derecho a diversas opciones, que la más conocida es que lleguemos a una a una pensión. Eso lo puedes hacer ahora, si llegaras a estar en la situación de que ya empieza a funcionar el fondo y no te han entregado los recursos”, concluyó Arredondo Hernández.