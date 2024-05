Asegura Leo Montañez que sí asistirá al debate por la Alcaldía de Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Luego de la ausencia de las y los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD, a los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el abanderado de la coalición a la alcaldía de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, aseguró que sí asistirá al encuentro que le corresponde.

“Sí, sí, sí, primero Dios, primero Dios (asistiré)”, dijo el candidato, que busca la reelección en la Alcaldía de Aguascalientes.

“Vamos a posicionar nuestra propuesta ante un público que, normalmente, no nos lo encontramos a lo mejor en el tianguis, no nos lo encontramos tocando puertas, no lo encontramos en la reunión vecinal. Entonces, pues es la oportunidad de ir y ante un público que va a conocer también nuestra propuesta”.

Agregó que además de que le interesa que conozcan su propuesta, también es la oportunidad para exponer lo que logró en su etapa como alcalde, pero además, qué sepan qué es lo que seguirá.

Los debates organizados por el IEE, comenzaron el pasado 6 de mayo, salvo en uno, al que asistió el aspirante por el PAN-PRI-PRD a la alcaldía del municipio de Asientos, José Manuel González Mota y que se canceló debido a que fue el único en llegar, al resto de los encuentros para las alcaldías y las diputaciones locales, los candidatos de la alianza no han acudido.

El debate entre las y los aspirantes a la alcaldía de Aguascalientes, se realizará el próximo 14 de mayo,a las 8:00 de la noche.

Montañez Castro dijo que no es necesario pedir que el debate se conduzca con respeto entre las candidaturas, pues cada uno debe mostrar la manera de comportarse.

El candidato agregó que aún no ha solicitado contar con seguridad, pues no lo ve necesario.

“Yo como dijo el presidente: el pueblo me cuida. No lo ve necesario (la seguridad)”, enfatizó.