Voraz, directiva de Panteras de Aguascalientes cobra estacionamiento para ver Necaxa vs América

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- La directiva del equipo Panteras de Aguascalientes que juega en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, y cuya sede es el Auditorio Hermanos Carreón, aprovechó su cercanía con el Estadio Victoria y al saber el imán de taquilla qué significa la visita del equipo del América de Primera División Nacional a su hermano menor el Necaxa, no le importó que el espacio que existe alrededor de la cancha de basquetbol se utilizara cómo un estacionamiento privado cuando no lo es y más aún de que esta noche juega su equipo y tener el lugar para visitantes distinguidos, hoy no será así y pusieron a empleados a cobrar 150 pesos por vehículo.

Avorazados sin duda estos dueños de la quinteta felina que son unos auténticos “harbanos”, y no dan paso sin huarache.

No hay que olvidar que el Auditorio Hermanos Carreón pertenece al gobierno del estado y se les otorgó en comodato a las Panteras, pero seguro estamos de que no cuentan con permiso para cobrar estacionamiento y menos para los aficionados que van a ver el futbol.