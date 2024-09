Militantes de Morena Aguascalientes arremeten contra dirigencia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de que a media semana la bancada de Morena en el Congreso del Estado se dividió y se conformaron dos mini bancadas, militantes de este partido enviaron una carta a El Clarinete donde critican el actuar de la dirigencia y de varios liderazgos que a decir de las bases solo ven para su santo y se olvidan de quienes los llevaron a esos cargos.

Aquí la misiva:

“El supuesto respaldo de consejeros no es más que en realidad la misma camarilla de aprovechados, gandallas e impresentables qué hicieron una mafia del partido

en el Estado de Aguascalientes enumerando a continuación los cargos y privilegios qué se han auto otorgado. Y pensaron qué sus tropelías y robos

continuarían sin tropiezo .

Su firma así como su llegada o más bien embestida a la dirigencia del partido se llevó a cabo rentando estructura priista de Lorena

Martinez y su ex colaborador Roberto Tavares así como el apoyo de panistas como Arturo Gonzalez, Alejandro Monreal, Juan Antonio Martin del Campo y

Martin Orozco Sandoval quienes les dieron el dinero y las despensas.

1. Aldo Ruiz: candidato perdedor del 2º Dto. Federal, ex delegado de bienestar de el cual fue corrido vergonzosamente por los robos en los

programas sociales.

2. Antonia Morales: operadora a favor del Pri en San Pancho.

3. Claudia Janet Olguin Reyes. Operadora Priista de Jesus Maria.

4. Daniel Gomez Santoyo. Candidato perdedor del Dto. 18. Procesado

penalmente por comprar votos en la pasada eleccion.

5. Gilberto Gutierrez Lara. Actual Pte. Ex candidato perdedor del 5º Dto. Ex

yerno de la Senadora Nora Ruvalcaba. Y ahora Regidor Plurinominal.

6. Lizeth Ivon Gonzalez. Ex candidata priista por el 3º Dto. Federal y casada

actualmente con el candidato perdedor Aldo Ruiz. Secretaria General y

ahora flamante Regidora Plurinominal.

7. Maria Fernanda Rodriguez . Regidora del Llano casada con el priista

empleado de Becas Benito Juarez y servidor de la Nacion Uriel Castro Lara.

8. Nora Ruvalcaba actual Senadora de la República ex delgada de bienestar .

Casada actualmente con Fernando Alférez.

9. Rosalba Mendoza . Actual secretaria de las mujeres de morena en el

Estado. Ex panista . Cercana a Fernando Alférez.

10. Andrei Bravo Ponce. Premiado como jefe de pensiones del Issste en

Aguascalientes. Cercano a la Senadora.

11. Arturo Aranda operador Priista.

12. Daniel Galvan ex candidato perdedor del 5º Dto. Violentador de género por

lo cual lo corrieron del Pri.

13. Erik Rodriguez Aranda. Violentador de género y acusado de vender

certificados de prepa falsos se dice que Aldo le dio la consejería por el

certificado patito qué le consiguió.

14. Fernando Alférez. Actual secretario de Formación Política de morena en

Aguascalientes y casado con la Senadora Nora. Se dice que llegó a la izquierda por ser

la cuota que el PRI envío en su momento al PRD.

15. Juana Alejandra Leos Calzada. Subdelegada del Issste en Aguascalientes

cercana a la familia Alférez al ser la mejor amiga de Alejandra Alférez y

actualmente vinculada a un dirigente de Morena.

16. Luana Prieto operadora Priista de Roberto Tavarez y Lorena Martinez.

17. Maria del Carmen Gonzalez Posada. Candidata perdedora a alcalde en

Jesús Maria. Actualmente secretaria del Comité Estatal y Regidora

Plurinominal.

18. Ruben Castillo ex empleado de Arturo Avila.

19. Luis Arturo Ortega. Actual empleado de bienestar.

Atentamente Militantes del partido Movimiento de Regeneración Social en Aguascalientes