Checa los nuevos modelos de Iphone para el próximo año. Ojo no habrá modelo 18

Redacción

EU.-Apple cambiará para siempre sus lanzamientos. The Information reporta que el iPhone plegable por fin llegará en 2026. Será anunciado en la clásica presentación que Apple celebra cada año en septiembre, y llegará junto con otros modelos premium, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

El iPhone 18 no llegará junto con los iPhone 18 Pro y iPhone plegable, asegura The Information. Según su reporte, Apple cambiará radicalmente su calendario de presentaciones y el modelo base del iPhone de 2026 no llegará junto con sus hermanos mayores, pero sí más adelante.

Apple retrasará la presentación del iPhone 18 a la primavera de 2027, junto con una renovación del iPhone 16e. Según la información, este gran cambio en su calendario de lanzamientos tendría el fin de hacer más fácil para Apple la administración de su línea de celulares, que crecerá de cinco a seis modelos. The Information sugiere que la estrategia de lanzamiento escalonado reduciría la cantidad de trabajadores de fabricación necesarios al mismo tiempo.

Entonces, con este cambio, el cronograma de lanzamientos de Apple a partir de 2026 quedaría así:

Septiembre de 2026 Apple, presentación de los iPhone más costosos: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air, y el nuevo iPhone plegable

Primavera de 2027, presentación de los iPhone más económicos: iPhone 18 y iPhone 18e

The Information comparte detalles sobre el primer celular plegable de Apple. Según su reporte, el iPhone plegable tendrá formato de libro, no será flip como otros rumores decían. Tendrá panel flexible de 5.7 pulgadas cerrado y de aproximadamente 8 pulgadas abierto, su perfil medirá entre 4.5 y 4.8 mm, según información del analista Ming-Chi Kuo, y tendrá FaceID. Si esta información es verdadera, el iPhone plegable será muy delgado, pero no tan delgado como el OPPO Find N5.

El reporte también revela otros detalles interesantes. Según la información, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max tendrán Face ID bajo pantalla. Dirán adiós a la Isla Dinámica y en vez solo tendrán “un pequeño agujero en la esquina superior izquierda” para la cámara frontal. Por otro lado, Apple también diseña un case con batería para el iPhone 17 Air, ya que según sus propias pruebas por si sola la batería del celular “se queda corta respecto a iPhone anteriores”.

Es importante recordar que toda esta información debe ser tomada con mucho cuidado. Si bien The Information tiene un registro de filtraciones con cierto grado de fiabilidad, aún falta mucho tiempo para comprobar la fiabilidad de este reporte, y cambios pueden suceder en los planes de Apple durante este período.

Con información de Xakata