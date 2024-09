Peso Pluma le quita a su exnovia el perro que le regaló

Redacción

Ciudad de México.-Peso Pluma ha tenido el éxito suficiente para ser reconocido a nivel mundial, llevando los corridos tumbados a todos los rincones y poniendo en alto a la música mexicana, sin embargo, no se puede decir lo mismo de su vida sentimental.

Y es que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, ha dado de qué hablar con respecto a su vida privada, ya que fue el pasado 13 de febrero cuando Nicki Nicole hizo pública su ruptura con el mexicano luego de descubrir que le fue infiel y ahora, su relación terminó de la misma forma con la modelo estadounidense Hannah Howell a quien también habría engañado.

Peso Pluma no le quiere devolver el perro que le regaló a su ex

A diferencia de Nicki Nicole, quien trató de llevar la ruptura el silencio, Hannah Howell, la más reciente exnovia de Peso Pluma ha publicado una serie de mensajes en sus redes sociales referentes a su ruptura con el mexicano.

Y es que conforme pasa el tiempo, la modelo ha descubierto malas actitudes por parte de Peso Pluma, incluso reveló que no le quiere regresar el perrito golden retriever que le regaló hace un mes.

Sólo una cosa, regrésame a mi perro, es todo lo que pido. Tú nunca lo paseaste, lo cuidaste o lo alimentaste, nada. ¿Y dónde está el perro ahora mientras estás de vacaciones? El pobre perro…”

Y es que fue a principios de agosto cuando Hassan le regaló el perrito que la modelo siempre quiso, lo cual la llenó de felicidad y fue motivo para presumir la acción en redes sociales, enalteciendo al mexicano.

¿Peso Pluma llevó a una mujer al viaje de cumpleaños de su exnovia?

En un ataque de sinceridad, Hannah se ha abierto con sus seguidores y habló sobre Hassan, aunque ella misma adelantó que podría estar tranquila sin decir algo al respecto, pero harta de las actitudes del mexicano, decidió decir lo que considera su verdad.

Y es que el objetivo de la modelo es mostrar públicamente cómo es Peso Pluma, pues advirtió que seguirá haciéndolo y comenzó por decir lo que pasó en su cumpleaños:

Llevar a una chica random (aleatoria) a mi viaje de cumpleaños que planeé a las Islas Turcas y Caicos en mi maldito fin de semana de cumpleaños”

Y es que todo parece indicar que Peso Pluma llevó a otra mujer al viaje de cumpleaños que Hannah había planeado cuando eran novios, lo cual desató su furia y dijo:

Y por ‘este hombre’ me refiero a este niño. Espero que tengas el mejor fin de semana con mi viaje. De nada por toda la inspiración los pasados dos meses y gracias por el ‘feliz cumpleaños'”

Hannah Howell se cuestionó sobre cómo Hassan pudo hacer algo así siendo una persona tan pública. Finalmente, la modelo borró las historias de Instagram en las que hablaba al respecto, pero dejó visibles los videos en TikTok narrando lo que le hizo el intérprete de “Ella baila sola”.

Con información de Excélsior