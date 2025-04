Descapitalizado el Sistema de Salud en México: Galaviz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Sistema de Salud en México atraviesa por una crisis al estar descapitalizado, afectando en materia presupuestal a todos los estados, indicó el secretario de Salud estatal, Rubén Galaviz Tristán.

En entrevista colectiva el galeno mencionó que de esta crisis que se padece en el sector no se salvan no siquiera los estados adheridos al IMSS-Bienestar que no ha cumplido con las expectativas.

“Hubo expectativas de que si se adherían se les iban a dar plazas, equipo e infraestructura, pero solo quedó en buenas intenciones”.

Acto seguido profundizó que en el caso de Aguascalientes desde la federación ya no se les ha insistido en que se adhieran al IMSS-Bienestar, por lo que el estado continuará haciéndose cargo del sistema.

Al comparecer ante comunicadores, Galaviz Tristán, presumió que en caso de Aguascalientes se tiene un escenario distinto al resto del país con un sistema sólido, inclusive en la parte del IMSS en el estado que dentro de sus problemas ha respondido y se tienen situaciones como en otros lugares que están hasta sin quirófanos.