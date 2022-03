Se niega a reconocer mujeres trans Registro Civil de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persisten trabas en el Registro Civil para validar los cambios legales de género a nivel local, afirmó Natasha Ortiz Torres, primera mujer trans en ser incluida dentro del Parlamento Femenino organizado por el Congreso del Estado, y quien acusó directamente a la titular del área por esa negativa.

“Vamos a seguir presionando para que la legislación avance. Al final, ya es una jurisprudencia que desde 2006 está en la Ciudad de México y es un trámite administrativo, pero que Carmen Lucía Franco, la directora del Registro Civil, no ha querido homologar el código del propio Registro y que tengamos una identidad”, señaló en entrevista.

Ortiz Torres lamentó que diversas mujeres transexuales siguen siendo cosificadas, pues aunque tienen su identidad reconocida, no cuentan con ese reconocimiento por parte de las instituciones correspondientes y que ello afecta inclusive la investigación de atentados a sus vidas.

“Nos seguimos enfrentando con este tipo de injusticias, no es posible que nos sigan cosificando y que sigamos con este tipo de violencia. Si no tenemos una ley de identidad de género, no podemos acceder a que se tipifiquen los delitos como deben ser”, recalcó.

Natasha Ortiz participó dentro del Parlamento de Mujeres, organizado este día por el Poder Legislativo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.