Problemática familiar y no videojuegos generador de casos de violencia: Grijalva

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Videojuegos no son causa principal de violencia en menores, subrayó Héctor Grijalva Tamayo, director fundador del Centro Agua Clara, quien hizo especial hincapié en el tema de la problemática interna de las familias.

“No es la razón. La razón es la gran dificultad que estamos teniendo como familias para integrar ambientes saludables”, expuso.

Entrevistado poco antes de una conferencia en el Congreso del Estado, el especialista comentó el reciente caso de un jovencito que usó un arma de fuego al interior una escuela en la ciudad de Torreón, causando la muerte de dis personas y donde las autoridades locales lo atribuyeron a uso excesivo de videojuegos.

“Si se hace un estudio de las familias de estos muchachos de Torreón, o de Monterrey que también ocurrió, si se hace un estudio más atrás se verá que en las familias estaba el conflicto. El ambiente más protector es la familia”, externó.

Grijalva Tamayo descartó considerar que la sociedad esté predestinada a nuevos eventos futuros debido a familias desintegradas.

“No quiero pensar que estemos predestinados. No me gusta esa palabra, por más que la vea. Son avisos, se tienen que hacer los cambios sociales a nivel gobierno, de las mismas familias y hacer caso de estas señales en beneficio de Aguascalientes”, opinó.





