“Porque soy guapo y millonario”: Alfredo Adame acusa a famosos de intentar asesinarlo

Redacción

Ciudad de México.-Ahora el polémico Alfredo Adame acusa a famosos de tenerle envidia y querer atentar contra el.

Alfredo Adame considera que su rostro provoca envidias a tal grado que por ser guapo han intentado asesinarlo. El conductor, quien inspiró una cumbia por su derrota en las recientes elecciones, asegura que Gustavo Adolfo Infante y otros famosos armaron un plan para desaparecerlo. © Proporcionado por UnoTV Alfredo Adame asegura que sus enemigos aún quieren desaparecerlo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El presentador, quien fue evidenciado por sus aparentes deseos de robar dinero de las campañas electorales, acusó a Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, Rey Grupero y Pablo Mendizábal de querer asesinarlo y asegura que los planes que tienen de atentar contra su vida siguen en pie.

El que también se ha desempeñado como actor, indicó en entrevista con la revista TV Notas que a mediados del año pasado lo buscó un productor, de nombre Héctor Aguilar, para ser parte de un reality basado en Big Brother.

En la producción, Adame tenía que convivir con las personalidades con las que ha tenido conflictos por años, como Carlos Trejo. Comentó que el tal productor Aguilar no existía y en realidad el objetivo era tenderle una trampa en una locación desconocida en Aguascalientes para ser torturado y golpeado por los famosos con los que se ha peleado públicamente y sostuvo que Gustavo Adolfo era la cabeza del macabro plan.

En sus declaraciones, expuso que no se explica por qué Infante comenzó a humillarlo en la televisión y cedió en invitar a su programa, “De Primera Mano”, a Rey Grupero y Trejo para despotricar en su contra.

Sobre el presunto plan con el que querían desaparecerlo, añadió que pudo descubrirlo gracias a la ayuda de uno de sus productores.

“Tengo un canal en YouTube y mi productor, Fernando, que también es de Aguascalientes, empezó a investigar en su tierra quién era este tipo, esto porque yo se lo pedí. Resulta que a este tipejo, Héctor Aguilar, nadie lo conocía allá, no era quien decía ser. Ya no tenía dudas de que se trataba de un plan para desaparecerme”Alfredo Adame

El conductor aseguró que lo que querían era llevarlo a un rancho de Zitácuaro en contubernio con Gustavo Adolfo Infante y los otros famosos mencionados para golpearlo o matarlo. Detalló que le pedían que fuera sin coche y solo, además de que le insistían en que no dijera nada del proyecto porque podrían robarles la idea.

Gustavo Adolfo respondió sobre las acusaciones de Adame indicando que el proyecto al estilo Big Brother sí es real y que decidieron no contar con el exconductor de “Hoy”. Comentó que Héctor sí es un empresario del mundo de la música y ha trabajado como asistente de Rafael Inclán; dijo que su idea era reunir a famosos polémicos como el Cazafantasmas, Rey Grupero, Alfredo Adame, Niurka Marcos y Karla Panini, teniendo especial interés en el exaspirante a diputado, sin embargo, decidieron ya no tomarlo en cuenta.

Sobre los insultos que Adame le ha lanzado, Infante comentó que son resultado de sus arranques de ira sin sentido y actualmente es una persona sin carrera ni apoyo debido a sus polémicas.

“Sí, que soy chaparro, cara de sapo, envidioso, que nunca he podido tener una mujer y demás. Está bien, pero no creo que su vida sea bonita: no tiene amigos, los hijos no le hablan, no tiene una pareja y no tiene trabajo, además de que su reputación está hecha pedazos. ¡Está loco, acabado y en la ruina!”