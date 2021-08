Ni siquiera hay solicitud para cambio de uso de suelo en la colonia Ferronales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La presidencia municipal no ha recibido solicitud formal de gobierno estatal para el uso de obras que inició en la colonia Ferronales, señaló Jaime Gallo Camacho, secretario de Desarrollo Urbano de la alcaldía, quien hizo hincapié en la necesidad de que se cuente con petición para cambio de uso de suelo.

“No han ingresado algún proyecto para solicitar una licencia, pero sabemos que están haciendo la preparación de obras de infraestructura para toda esa zona en una de las salas que está todavía disponibles. Tenemos la referencia, porque no hemos conocido el proyecto, de que la pretensión de abrir un hotel y servicios como restaurantes”, comentó en entrevista.

– ¿Pero no hay ningún acercamiento?

– Hasta el momento no conocemos el proyecto, lo que puede ser es que están iniciando con las obras externas, con equipamiento urbano para dar el servicio y no son trámites que hayan hecho ante nosotros.

En los terrenos de antiguos talleres ferrocarrileros, de manera sucesiva se han edificado plazas, museos o salones. Actualmente, autoridades estatales iniciaron obras en la colonia Ferronales, aledaña a la zona, pero en medio de la inconformidad de vecinos quienes se han opuesto a estos trabajos.

Gallo Camacho mencionó que el gobierno estatal sí debe presentar su solicitud formal de cambio de suelo, en la cual se determinará qué parte puede ser para servicios, para industria o qué parte enfocada a comercios para luego tramitar las licencias de construcción.

“Estamos en espera de los trámites correspondientes, pues no podemos juzgar lo que no conocemos. Sabemos que hay molestia y desconcierto de los vecinos de Ferronales. Me parece que lo que prevalece es la desinformación y puede generar malentendidos, por lo cual se requiere el diálogo”, agregó el titular de Desarrollo Urbano.