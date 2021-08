Se acabaron las jornadas de vacunación para rezagados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se contemplan nuevas jornadas de vacunación para rezagados y ahora todos los esfuerzos se centrarán en concretar las segundas dosis para los sectores de población, adelantó el delegado de la Secretaría de Bienestar en la entidad, Aldo Ruiz.

Refirió que con la aplicación de casi 34 mil dosis de este jueves se alcanzó en el estado un millón de vacunas.

En el caso de los menores de edad a unas semanas de regresar a clases expuso que aún no hay la autorización de la Cofepris federal para aplicarla en este sector por lo que se quedará pendiente.

-¿Pero insistiendo ya no se contemplan más jornadas extraordinarias?

-Por lo pronto no, concluimos este día.

-¿Y para las empresas?

-No, serán segundas dosis, en el caso de las empresas la organización fue muy buena, muy fluida.

Al concluir señaló que para las segundas dosis continuarán con el sector de 40 a 49 años a los cuales se les aplicó la AstraZeneca en un proceso que será más fácil al estar llamado a las personas de acuerdo al día en que se aplicaron la primera dosis en los mismos puntos a los que acudieron por lo que será un proceso más ágil.