“Ignorancia” del IEE a la participación de candidatos no registrados: Escalante

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Autoridades del Instituto Estatal Electoral (IEE) han obstaculizado a la participación de los llamados aspirantes del sector social, manifestó María de Jesús Escalante de Ávila, candidata no registrada para la presidencia municipal de Aguascalientes, quien acusó de manera particular a Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del organismo, por afirmar que estos votos no tendrían efecto legal en las votaciones del próximo domingo.

“Deben de contar nuestros votos y pueden cambiar el sentido de la elección. Este comunicado que hace la autoridad lesiona, discrimina la voluntad del ciudadano que ve una alternativa en estas candidaturas y además violenta los derechos humanos de la ciudadanía”, manifestó en conferencia de medios.

– ¿Cuál autoridad?

– Landeros, del Instituto Estatal Electoral. Creemos que es ignorancia, no creo que haya dolo. Pero sí que se ponga al día y vea la jurisprudencia y avance en protección de derechos civiles y políticos.

Escalante de Ávila citó que el artículo 287 del Código Electoral faculta la posibilidad de este tipo de aspirantes en una elección y mencionó que se tiene el antecedente de una votación a favor de una candidatura no registrada hace 40 años en el estado de Tamaulipas.

“Hicimos la petición para el reconocimiento como candidatos no registrados del sector social y ejercer nuestros derechos. No quiero decir que haya dolo de la autoridad electoral y que esté protegiendo a la grey política. Pero vamos a acudir a la defensa para proteger los derechos marcados en la Constitución”, reiteró.

En total serían siete candidaturas no registradas a puestos de elección popular para las votaciones del próximo domingo 6