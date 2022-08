Hombre presume como su novia a muñeca de trapo

Redacción

Ciudad de México.-Un hombre que odia la soltería presumió en la plataforma TikTok a su novia Natalia, una muñeca de trapo: “Miramos la tele y hablamos de todo”.

Y es que hay personas que no disfrutan los pequeños momentos de la vida conociéndose a sí mismos, por lo hacen hasta lo imposible por conseguir una pareja.

Tal es el caso de este hombre que al no tener novia por algún tiempo, se creó una muñeca de trapo para tener con quien compartir su felicidad.

Foto: TikTok / @montbk5959 – El joven presume su novia en redes e incluso sale con ella en compañía de su familia

La afortunada obra de arte lleva el nombre de Natalia o “Naty” de cariño. Ahora, el sujeto presume en la red social todo el romanticismo que viven a diario como pareja.

“Con mi muchachita miramos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, reveló en la plataforma.

De hecho, un video sorprendió a usuarios en redes. Y es que el hombre sale con Natalia para interactuar con otras personas, incluso para tomarse una cerveza.

Aunque podría ser una estrategia para alcanzar popularidad, usuarios describieron como “perturbador” el comportamiento. De hecho, el sujeto tiene pequeños muñecos a quienes llama hijos.

Por ejemplo, en uno de los videos se observa a su novia Natalia abrazando a pequeñas creaciones también de trapo, por lo que se trataría de una familia grande.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, aseguró el protagonista de esta historia que al parecer tiene un fetiche.