Falta de sensibilidad del gobierno federal para recortar presupuesto a salud: PRI

Gilberto Valadez



Margarita Gallegos Soto, presidenta de la comisión de Salud pública del Congreso del Estado, demandó frenar recortes presupuestales que se vienen aplicando desde la Federación.

“Está muy reducido el presupuesto y no se puede estirar más la cobija. El recurso no es suficiente en el tema de salud mental”, apuntó la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional.

Gallegos Soto mencionó especial preocupación en cuanto a los recursos para combatir el suicidio, que sigue incrementando estadísticas en el estado, así como en el caso de los pacientes con cáncer.

“Yo creo que también en el tema de cáncer es muy lamentable que se den estos recortes y hago un llamado a la Federación para el tema de la salud no lo toquen. Porque si no hay salud, no hay vida y no hay nada”, enfatizó.

– ¿A qué se deben estos recortes? – La verdad desconozco, pero será falta de sensibilidad.

La legisladora tricolor ejemplificó en los presupuestos destinados al Centro Agua Clara, donde se respetó sus finanzas. “Pero no es suficiente el recurso para contratar más psicólogos”, expuso.