Estrategia contra el suicidio no está funcionando en Aguascalientes: Grijalva

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La estrategia que se aplica actualmente en contra del suicidio en Aguascalientes no está funcionando, sostuvo el ex titular de Salud Mental en el estado, Héctor Grijalva Tamayo.

-¿En días recientes los psicólogos del Instituto de Salud han estado tomando capacitación en la técnica conductual, ellos aseguran que es un método efectivo que ha dado buenos resultados en Aguascalientes?

-Este método que dicen que están aplicando lo aplicaron todo el año pasado, me parece que no tiene nada de novedoso, ni es el que sirve para el suicidio, ni es el único.

El especialista fustigó que tan solo en 2019 Aguascalientes ocupó el primer lugar nacional en cuanto a suicidios, lo cual deja en evidencia que no están dando resultados dichas técnicas o programas que se están ejecutando.

-¿Se habla de que es muy costoso además?

-Eso sí yo no lo sé, la verdad lo desconozco.

Recordó cuando inició con el proyecto Agua Clara hace 20 años, donde solo se tenían proyectos estratégicos con muy poco recurso, y donde al regresar en 2018 aplicaron los mismos programas, pero ya con más presupuesto y más direccionados y se logró disminuir la incidencia del suicidio en su última etapa al frente del área de salud mental.