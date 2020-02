Mal vistos policías de Jesús María por sus ciudadanos

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La población de esta demarcación no tiene una buena imagen de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ya que, aseguran, no han sabido responder a las necesidades y preocupaciones que tienen las diferentes colonias.

En un ejercicio realizado por El Clarinete en la cabecera municipal, los participantes expresaron en su mayoría que los policías tienen deficiencias en su trabajo, como no atender los llamados de emergencias, no detener a los involucrados, no estar capacitados al cien por ciento, entre otros.

Al momento de cuestionarles una calificación del 1 al 10, muchos de los ciudadanos reprobaron el actuar de los policías, sin embargo otros más decidieron dejarlos en “regular”.

“Creo que les falta mucha preparación y pues están descuidadas muchas colonias que son puntos rojos, están muy descuidadas (…) yo vivo en una colonia de la orilla, en los Ojos de Agua hace falta mucha seguridad, que hagan más seguido los rondines, hay muchos robos, muchos rateros. Les doy un 5” – Mujer anónima, ama de casa.

“Pues más o menos, sí hay mucho ratero. Yo pienso que debe de haber más seguridad. Les doy 7” – Aurora, ama de casa.

“Hay veces que hemos pedido ayuda y la verdad pues no, porque hemos pedido seguridad, mis hermanos son unos borrachitos que están ya anexados, y les hemos pedido la patrulla y pues no. Lo que es El Torito, es lo que está de plano más feo, hay robos, la drogadicción, todo eso. Les doy un nueve” – Ana Patricia, empleada en una quesería local.

“Creo yo que un poco mal porque cuando uno les habla por teléfono, yo sé que hay mucha gente que los necesita, pero llegan a tardar hasta 40 minutos en una trifulca, un pleito, un accidente fuerte de carros, porque me pasó a mí, me contestaron que no era la única a la que estaban atendiendo y era más de media hora que yo estaba esperando. No está bien eso. Yo les daría un 5. Van porque uno los conoce, no porque alguien más les llame” – Sandra, ama de casa.

“Opino que deberían aplicarse más porque hay colonias en las que ni siquiera se atreven a entrar, tienen miedo y a veces la gente mala los supera en por decir, en más gentes y los hacen que se regresen y no hacen nada, no se aplican lo suficiente. Ahorita ya se calmaron un poco pero hace días robaban las baterías, andaban por la calle los vaguillos y haciendo travesuras, quebrando vidrios, peleándose. Hace falta que se aplique la policía porque a veces no pasan para nada. Les doy un 6, son bien buenos para agandallar a la gente” – Leobardo, operador de tracto camiones.

“Está muy bien, yo no he tenido problemas con ellos, pues sí está bien el trabajo que hacen. A las experiencias que he tenido con ellos está bien. Una vez se quería meter un ratero a mi casa y lo agarré yo, le metí una chinga y se los entregué a la policía, se lo llevaron. Con eso basta, que se lo lleven a la cárcel. Yo les daría un 10” – César, elemento de seguridad privada.

“Una vez me robaron mi tele, estaba acostado y se la robaron. Como está mi casa sola nomás estamos viendo que pasa. En Buena Vista, en el Mezquital, en el Torito, los policías pasan y no hacen nada. Ven a un señor parado, sospechoso y se lo llevan. Estamos pero llenos de rateros. Les doy 0, porque en verdad no, no hacen nada, nada más se están tanteando” – José, empleado.

“Yo lo califico en un regular, no siempre están tan pendientes, en ocasiones están sin hacer nada y cuando los ocupa uno rápido así, se tardan. La delincuencia, los robos abundan ahí donde nosotros vivimos, ya nos tocó que nos robaron y cuando le hablamos a una patrulla pues sí se tardó en llegar, ya no pudimos recuperar nada de lo que nos robaron. No están ni mal ni bien, tienen altas y bajas. Les pongo un seis y algo” – Janeth, ama de casa.

“Muy mal, hacen redadas, revisiones de rutinas, sin ningún motivo te entamban y a quienes deben de entambar no lo hacen, saben los puntos rojos pero no se atreven a capturarlos. Antes vivía aquí en el centro, lo que está ahorita es el robo y la drogadicción. Donde estoy ahorita es en La Cuesta, ahí no les hacen nada, están checados y los dejan pasar como si nada. Hay buenos y malos policías, les doy un 7” – Hombre anónimo.

“Pues creo que hay buenos y hay malos. Raterillos hay de bola, no puede uno dejar su casa sola, pero los policías pues hay buenos y hay malos. Ahí van, puede haber 5 o 10 malos y otros buenos” – Marcelo, jubilado.