Debe romperse monopolio de gaseros que tienen manga ancha en sus tarifas: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es necesario frenar abusos de parte de las compañías gaseras que han operado en el país, exigió Cuitláhuac Cardona Campos, diputado local por Morena, con relación a la controversia que el gobierno federal sostiene con empresarios del ramo.

“Creo que de alguna manera es para romper el monopolio de las cinco familias que controlan el abasto del gas aquí en México y que siempre han tenido manga ancha en cuanto al precio que manejan”, comentó.

Cardona Campos abundó que este panorama en cuanto a las tarifas que aplican las compañías gaseras han afectado a la población, situación que dijo deberá de evitarse en los siguientes años.

“Si no hay un límite en cuanto a las tarifas del gas, disparan el precio y acaban perjudicando a quienes menos tienen. En ese sentido, esta situación va a venir un poco para regular a través de una competencia el precio del gas”, aseveró el legislador guinda.

– ¿Pero no se afecta a los gaseros?

– No, no se afecta. Lo que pasa es que su margen de ganancia es muy alto. Cinco o seis pesos por litro y eso no es posible.

La presidencia de la República anunció la entrada en operación de un servicio de gas, lo cual ha derivado en inconformidades de parte de las compañías del sector privado.