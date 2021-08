La Premier League no cederá a extranjeros a sus selecciones por riesgo de contagios

Redacción

Inglaterra.-En una decisión histórica liga de futbol no cederá a sus extranjeros.

Los clubes de la Premier League han decidido este martes por unanimidad no liberar jugadores internacionales para los partidos de selecciones que se jugarán en los países de “la lista roja” por su alta incidencia de coronavirus. “La decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes que iban a viajar a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”, indicó el organismo en un comunicado.

Desde la Premier aseguran que su postura sigue la posición actual de la FIFA de no liberar de forma temporal a los jugadores que deben ponerse en cuarentena a su regreso del servicio internacional. “Se han llevado a cabo extensas discusiones tanto con la FA como con el gobierno para encontrar una solución, pero debido a las preocupaciones actuales de salud pública relacionadas con los viajeros que llegan de países de la lista roja, no se ha otorgado ninguna exención”, añade la Premier League. “Si fuera necesario ponerlos en cuarentena al regresar, no solo se vería afectado significativamente el bienestar y la forma física de los jugadores, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos jornadas de la Premier League, una de competición de clubes de la UEFA (Champions, Europa League y Conference League) y la tercera ronda de la Copa EFL”, detalla en su comunicado.

Actualmente, la mayoría de países de Latinoamérica forman parte de la lista de países de alto riego, como son Argentina, Brasil, México, Colombia, Uruguay, Chile o Ecuador. Jugadores como el brasileño Gabriel Jesús o el uruguayo Edinson Cavani, pilares en sus selecciones, no podrán viajar para los partidos clasificatorios de la CONMEBOL para el Mundial de Qatar 2022. Pero también hay otros países como Egipto que se encuentran en esta situación y tampoco se dejará salir a sus jugadores, como es el caso de su estrella, Mohamed Salah.

“Los clubes de la Premier League siempre han apoyado los deseos de sus jugadores de representar a sus países; esto es un motivo de orgullo para todos los involucrados. Sin embargo, los clubes han llegado a la conclusión (…) de que sería totalmente irracional liberar a los jugadores en estas nuevas circunstancias”, indica el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters. “Los requisitos de cuarentena significan que el bienestar y la forma física de los jugadores se verían afectados de manera significativa. Entendemos los desafíos que existen en el calendario internacional de partidos y permanecemos abiertos a soluciones viables”, sentencia Masters, que instó a la FIFA trabajar de forma conjunta para encontrar una solución.

Con información de El País