Crónica: Paro nacional de mujeres en Aguascalientes… No para todas

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- “Me tocó trabajar”, es la respuesta en tono afirmativo de una mujer que labora en una cafetería del centro de esta ciudad, en medio del paro nacional convocado por organizaciones femeniles, inédito en la historia del país, registrado este lunes. No es la única al interior de la negociación, pues algunas de sus compañeras también acudieron a cumplir con su horario. En contraste, se les permitió utilizar ropa en tonos morados.

No es el único caso. En otros negocios del primer cuadro de la capital hubo mujeres que tuvieron que acudir a sus áreas de trabajo. Ya fueran restaurantes, comercios de ropa, cafeterías, librerías o hasta quienes se dedican al comercio informal y venden flores en la vía pública.

Y es que el llamado a tener un día sin mujeres se cumplió a medias. En algunos lugares como los bancos sí hubo cierre hasta total de actividades, como también se observó en una tienda de conveniencia ubicada en contraesquina del palacio municipal y que permaneció cerrada al menos hasta mediodía.



Cierre de bancos



Algunos bancos sí tuvieron actividad y al interior se observó preferentemente varones. Las mujeres portaron un listón morado y también algunos de sus compañeros hombres. En una de las sucursales de telefonía móvil, situada cerca de la Catedral de Aguascalientes, abrieron sus puertas, pero solamente con varones

Mientras que en el resto de los centros comerciales de la ciudad, el paro tampoco fue uniforme. Por ejemplo en el Velaria, al sur de la ciudad, algunas negociaciones de alimentos atendidos generalmente sólo por mujeres cerraron, mas en otros sí había una fémina atendiendo y despachando.



Ausencia total en sector público



En contraparte, al interior de las oficinas de dependencias publicas sí fue notoria la ausencia de trabajadoras. Ya fuera en el palacio de gobierno, en los dos edificios del Congreso del Estado o en la alcaldía de Aguascalientes, se hizo evidente la falta de todo el personal femenino.

“Aquí solamente vinimos nosotros”, se escucha al interior de una oficina de la presidencia municipal de la capital donde según cifras oficiales hay un total de 2400 mujeres que se unieron al paro.

De hecho, las instancias oficiales no tuvieron actividades públicas. El Congreso del Estado no informó de sesión por parte de alguna de las comisiones, pese a que el jueves último se reanudó el periodo de actividades. Mientras que la alcaldesa panista Teresa Jiménez tampoco informó de agenda.



Carnita asada



Pero no todas las mujeres que salieron a la calle tuvieron que hacerlo por trabajo. En restaurantes y cafeterías también fue visible la presencia de quien acudió como parte de la clientela.

Otro caso donde no hubo un paro completo se dio en los planteles educativos. Según datos del Instituto de Educación de Aguascalientes brindados a medios nacionales, apenas se calculó una asistencia del 30 por ciento en las escuelas de la entidad.

También en los colegios particulares se observó una mayor presencia de profesores a la hora de salida, supervisando que el alumnado fuera recogido por padres o tutores. La ausencia de maestras fue más notoria en este caso.

Fuera de la ciudad capital, hubo desde áreas como el Centro Ecológico Los Cuartos, situado en el municipio conurbano de Jesús María, que había anunciado con anticipación sumarse al paro de actividades.

En redes sociales, llamó la atención un video atribuido a estudiantes varones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quienes en medio de la ausencia de mujeres decidieron poner un asador y cocinar carne asada. Alguno incluso simuló darle nalgadas a uno de sus compañeros; escuchándose las risas de quien estaba grabando las imágenes.