Se mantiene Aguascalientes alerta por casos de golpes de calor 

Reacción

Aguascalientes, Ags.-El coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, indicó que la entidad se mantiene alerta por casos de golpes de calor e insolaciones ante las altas temperaturas que se han registrado.

Indicó de más de 22 casos de personas que han sido atendidas por golpes de calor, así como insolación tras exponerse a los rayos del sol.

El funcionario estatal en entrevista colectiva advirtió que, de no atenderse estos casos de manera oportuna, pueden llegar hasta la misma muerte, por lo que exhortó a tomar medidas de prevención.

“Mira en cuanto haya fatiga, mareos, náuseas o que de plano no puedan respirar inmediatamente deben de reportarlo al 911, o bien llevarlos al hospital más cercano”,

En última instancia recomendó mantenerse hidratado a lo largo del día, así como no exponerse en horas consideradas como pico de las 11 de la mañana a la 4 de la tarde.