Sin utilidades 30% de las empresas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El próximo 31 de mayo vence el plazo para el pago de las utilidades a los trabajadores, señaló Rogelio Padilla de León, líder del sindicato el sector automotriz.

En espera del cierre definitivo, refirió de un 30% de empresas dentro del sector automotriz que no generaron utilidades y un 70% que ya las entregaron o están cumpliendo con ello de acuerdo a la ley.

Reconoció que difícilmente volverá los tiempos en que se llegaban a entregar utilidades de más de 100 mil pesos, por lo que lamentó que en algunos casos hubo empresas con generación ínfima de recursos de hasta 100 o 200 pesos.

“Hay quienes recibieron muy pocas utilidades, no fueron buenas para todos en lo general, y es que hubo casos en los que apenas se tuvieron puntos de equilibrio en la contabilidad de las empresas”.

Dijo que en los casos depende no se recibieron utilidades se ha venido negociando con las empresas para que se les de algún tipo de estímulo económico a los colaboradores, a lo cual han accedido.

“Lo que sí te digo es que difícilmente van a volver aquellas grandes utilidades, porque no hay condiciones económicas, pero se han tenido avances en cuanto a la recuperación de la entrega de esta prestación que se desplomó tras la pandemia del Covid”.