Ausentismo en el sistema educativo fue del 70% en Aguascalientes por paro de mujeres

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De acuerdo a informes del propio Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), prácticamente el ausentismo en el sistema educativo del estado fue del 70%, por la iniciativa #UnDiaSinMujeres.

El titular Raúl Silva Perezchica, mencionó que se no sólo maestras no acudieron a los planteles, sino también los mismos alumnos, donde apenas si se registró una asistencia del 30% en promedio, la mayoría estudiantes del género masculino.

Abundó que en el caso de jardines de niños fue mínima la asistencia de educadoras, aunque en su gran totalidad las mismas hicieron válido este permiso, por así llamarle de no acudir.

En cuanto a primarias estuvieron al 50% del personal, siendo mínimo en número de las docentes mujeres que sí asistieron a las aulas.

Por último,hablo que en cuanto a las secundarias también se reportó una participación de docentes de casi el 50%.

Al final subrayó que los pocos alumnos que asistieron a las aúllas fueron atendidos de una manera parcializada.