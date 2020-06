Casi 30 sismos en los últimos 6 años en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nuestro estado registra alrededor de 30 sismos, en del 2014 a la fecha de acuerdo a datos del propio Servicio Sismológico Nacional.

El estado de Aguascalientes no está considerado como zona de alta sismicidad, sin embargo los últimos movimientos telúricos registrados en promedio han sido de 3 grados en la escala de Richter, casi imperceptible para la mayoría de las personas.

De esta manera, según los mapas anuales en 2015 fue el año sido con mayor actividad en Aguascalientes al reportase hasta 16 movimientos; 2016, hubo 6; 2017 la cifra fue de 4; 2018 se reporta en cero; en 2019 hubo 2 y finalmente este 23 de junio del 2020 se presentó el último, cuyo epicentro principal fue en Oaxaca, donde no se reportaron afectaciones no en infraestructura, ni pérdidas humanas.

De acuerdo a los expertos, en Aguascalientes los movimientos que se ha dado de tierra localmente, obedecen más al fenómeno del abatimiento de los mantos acuíferos y a las fallas geológicas, focalizadas en algunas zonas, como en el caso de agua a sección en la Colonia Estrella en la capital.

Los municipios que han registrado el mayor número de movimientos telúricos son: Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Jesús María y Pabellón de Arteaga.