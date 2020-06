Caen servicios en unidades de plataforma hasta en 80%

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los servicios en unidades de plataforma en Aguascalientes se cayeron hasta en 80% a consecuencia de la contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que los tiene en una situación complicada.

De acuerdo a representantes de estas unidades, desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, el trabajo se les cayó de una manera drástica, primero porque se presentó al cuarenta y posteriormente porque no hay recursos entre las personas.

Comentaron que prácticamente no les está quedando ganancia, aunado a toda la serie de impuestos y pagos que tienen que realizar al gobierno y a las propias plataformas a ,as que pertenecen.

“No hay demanda, la gente no trae dinero, de verdad que estamos en una situación complicada”, puntualizaron.

Mencionaron que se acercaran con diputados y con el propio gobierno del estado para solicitar que se les condone al menos por este año el pago del holograma que asciende a cerca de los 3,800 pesos, esto como una forma de aliviar la difícil situación por la que atraviesan, donde no hay dinero para pagar este engomado.