Busca Necaxa no sumar 4 derrotas seguidas: Fideo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Previo al partido frente a América este sábado, Daniel Álvarez atendió a medios de comunicación en Casa Club y habló sobre las claves para que Necaxa vaya por los tres puntos al Estadio Azteca.

Sobre el momento que viven actualmente los Rayos, el jugador comentó lo siguiente. “Complicado porque es la tercera derrota consecutiva, pero hay que cerrar filas, yo creo que es momento de cambiar el chip para sumar de tres, incluso sumando de uno ahorita no nos sirve, entonces que mejor escenario que el Azteca y contra el América para volver a la senda del triunfo”.

Cuestionado sobre el trajín de partidos que tiene América, Daniel explicó que no les importa mucho el rival, si no lo que ellos hagan. “Nosotros tenemos que trabajar para nosotros, no sabemos quién vaya a jugar y quién no, pero nosotros estamos mentalizados en sacar los tres puntos como sea”.

Además, el ‘Fideo’ declaró que saldrán concentrados desde los primeros minutos para no conceder goles. “No podemos recibir goles tan temprano, es lo puntual, nos ha pasado en los encuentros, pero a cerrar filas, cortar ese problema de raíz y estar más concentrados en los primeros minutos de cada tiempo, sabemos que América está en primer lugar, pero es un bonito escenario para dar un golpe de autoridad”.

De igual forma, habló sobre lo que intentarán hacer para neutralizar al líder. “Creo que si somos intensos les puede costar, sabemos que son un gran equipo, pero le hemos jugado del tú por tú a equipos, nos ha faltado ser más intensos y ser más fuertes a la hora de presionar para recuperar la pelota lo más rápido posible y más cerca del arco rival”.

“En el equipo cerramos filas y estamos con toda la confianza de que al que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera, sabemos que tenemos que sacar tres puntos del Azteca como sea”, agregó el futbolista de los Rayos.

Finalmente, Álvarez resaltó el buen trato que reciben en la capital del país, por lo que expresó que intentarán regalarles una alegría. “Siempre que vamos a la Ciudad de México nos reciben de muy buena manera, la verdad estamos felices y contentos por eso, trataremos de darles un triunfo allá”.