Busca Cortina respaldo mayoritario del PAN para la candidatura a alcaldía

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras considerarse como una buena carta para la alcaldía capitalina en 2021, el Subsecretario de Gobierno Manuel Cortina Reynoso dijo que buscará el respaldo mayoritario del Partido Acción Nacional para la nominación.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal, expresó que esperará los tiempos que marca el partido para tomar la mejor decisión.

Por el momento consideró que el respaldo ha sido bueno del panismo ha sido bueno dónde considera que no tiene enemigos y solo pequeños puntos de vista encontrados con otros actores del partido.

“Insisto y repito, no estoy en campaña, que no se mal entienda, pero de lo que si estoy seguro es que estoy listo para ser , para no ser para dejar de ser en todo momento”.

Al término de la entrevista Cortina Reynoso dijo que ve un proceso competido, aunque también dijo que es momento de que la oposición cierre filas, por lo que vio bien las alianzas que pueda tejer el PAN, siempre y cuando no vayan en contra de los principios del PAN.