Buen Fin: HP cancela compras tras ofertar computadoras en mil pesos

HP es una de las marcas de computadoras más reconocidas de la actualidad, sin embargo, el ímpetu por el Buen Fin podría haber sido contraproducente para ellos.

Según se ha reportado, la tienda en línea puso a la venta en su catálogo una computadora de escritorio a un precio de mil 69 pesos, el precio original sería presumiblemente de 10 mil pesos.

No obstante, una gran cantidad de usuarios se dieron cuenta del error de Hewlett-Packard y comenzaron a solicitar el ejemplar. Sin embargo, al poco tiempo, la marca decidió cancelar las compras de los usuarios quienes furiosos requirieron la presencia de la PROFECO para solucionarlo.

La intervención de la Procuraduría se dio a las 14 horas de los reportes, en torno a las computadoras de escritorio All in one, HP 200, G4.

Aparentemente, a todos los clientes a los que se les canceló la compra se les notificó vía correo electrónico. Ahí se les comentó que la compra quedaba cancelada y se les anunció que el pago sería reembolsado: ”tienes un reembolso de tienda HP Online”, señaló la página.

Al momento no se ha compartido ninguna resolución en torno a este caso, no obstante, según lo que señala la dependencia existen varios pasos a seguir. En un primer caso, la autoridad podría obligar a la marca a regresar el dinero que pagaron los usuarios más una compensación del 20 por ciento por el valor de la compra. Otro camino por el que se podría optar sería ofrecer un artículo de un valor similar.

Con información de Merca 2.0