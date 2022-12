Bajo resguardo 9 mil dosis de vacuna pediátrica anticovid en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Actualmente la entidad mantiene bajo resguardo alrededor de nueve mil dosis de vacunas pediátricas contra el covid, listas para su aplicación, señaló, Yasú Muñoz Márquez, coordinadora de vacunación en la delegación de la Secretaría del Bienestar.

En entrevista colectiva la funcionaria federal manifestó que es biológico en buenas condiciones que no fueron aplicadas en la última jornada de vacunación en donde solo se colocaron alrededor de 2 mil biológicos, debido a la poca afluencia que se tuvo de la población.

De igual manera Muñoz comentó que por ahora solo se tienen disponibles vacunas pediátricas, más no así para otros sectores de la población.

Al concluir afirmó que se estarán agendando nuevas jornadas de vacunación para menores de 5 a 11 años, aunque todavía no se tienen fechas precisas para tal.