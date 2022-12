No está en manos de directivos del HH decisión de adición al INSABI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director del Hospital Miguel Hidalgo, Javier Esparza Pantoja, dejó en claro que la determinación de adherirse o no al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), no está en manos de los trabajadores del nosocomio.

-¿Cómo verían la decisión de adherirse al INSABI?

-Esa es una decisión que no depende de nosotros, de la tropa, de los que estamos en la trinchera, sin embargo lo que le puedo decir es que adheridos o no lo que nosotros necesitamos es tener la cantidad de recursos suficientes para poder prestar el servicio.

-¿Y cómo van con el proceso para tener la categoría de hospital de tercer nivel?

-Se encuentra lento porque esto es algo que se tiene que decidir a nivel federal y no depende de nosotros, es la Secretaría de Salud federal quien entre argumentos que ha tenido para no hacerlo es que hay un hospital cercano en el sistema de hospitales de tercer nivel, entonces se tiene que cabildear mucho el tema.

Remarcó que al hospital lo que le conviene es tener más recursos para más insumos ya sea con recursos a través de programas, por medio del INSABI o presupuesto directo.