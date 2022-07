Ante la FGR y el TEA denuncian por VPG a líder de diputados de Morena en el Congreso de Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Pese a que la tarde de este miércoles Juan Luis Jasso, coordinador de la bancada de Morena en la 65 Legislatura local afirmó que la denuncia que realizó la diputada morenista, Karola Macías solo había sido mediática, ello no fue así, luego de que la legisladora guinda interpuso ante el Tribunal Electoral del estado, (TEA) la queja respectiva por presunta Violencia Política de Género, además de que también presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales adscrita a la Fiscalía General de la República el mismo recurso.

Lo anterior en virtud de que Macías Martínez señaló que fue retirada de los cargos que ocupada en diversas comisiones al interior del Congreso del estado.

En rueda de prensa, la representante popular espetó ““Diputado Juan Luis Jasso, tú eres un violentador de mujeres. El espacio que yo ocupo no me lo diste tú, me lo dio la gente y no puedes estar por encima de la misma. Eres un peligro para las mujeres, debes ser sancionado y nunca ocupar un espacio, pues pones en riesgo a las mujeres”.

Posteriormente en un comunicado, Jasso Hernández envió un comunicado en el que recordó que Karola Macías en febrero pasado renunció a formar parte de la bancada no de la militancia del partido y que por ese motivo la había retirado de los puestos al interior de los órganos legislativos.

Además de ello aseguró que no había denuncia alguna ante ninguna autoridad, sin embargo desde el medio día del martes la quejosa acudió al TEA para interponer su denuncia respectiva.

Aquí la copia de los documentos con los que cuenta El Clarinete: