Actividad para combis aún no se reactiva al 100% en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las combis de la entidad aún no han recuperado el 100 por ciento de la actividad que tenían antes de la llegada de la pandemia del Covid-19, ni siquiera con la reapertura de las escuelas en este ciclo escolar, señaló el presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, Armando Santana Valdez.

En entrevista, comentó que aunque el gremio esperaba la llegada de más pasajeros dentro de sus unidades de transporte a partir del regreso a clases de manera presencial, dicho repunte no se dio como se esperaba, por lo que el nivel de usuarios se ha mantenido en un 80%

“Nosotros con el supuesto regreso a clases esperábamos tener un incremento en el número de pasajeros, desgraciadamente no se vio tal regreso y sin embargo ahorita, con las aperturas que se están dando, tenemos una actividad del 80%, si pensamos que ese 20% restante vamos a tardar un poquito en poderlo recuperar”, dijo en charla con El Clarinete.

Mencionó que el 20% faltante podría corresponder a aquellos alumnos de educación media superior y superior que están en planteles educativos ubicados en municipios como Pabellón de Arteaga, Rincón de Romo y San José de Gracia y que siguen aprendiendo a distancia.

Santana Valdez señaló que aunque más alumnos decidan volver a sus escuelas el próximo ciclo escolar, la pandemia del coronavirus sigue siendo un factor de riesgo, por lo que el gremio se mantiene en duda respecto a lo que vaya a ocurrir en el futuro.

“Todavía vemos un panorama un tanto confuso respecto al regreso a clases. Se habla de que puede incrementar el número de contagios y esto de una u otra manera pudiera detener nuevamente la actividad, entonces nosotros estamos dudosos de que en agosto regresen las actividades de manera normal”

Finalmente, aseguró que por el momento los choferes de combis siguen trabajando con los protocolos sanitarios correspondientes para brindarle a sus usuarios un transporte seguro y libre de contagios dentro de sus unidades.