6 de cada 10 personas que buscan empleo en Aguascalientes lo consiguen

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta un 60 por ciento de personas que acuden a las ferias de empleos logran una colocación prácticamente inmediata, aseguró la titular del Servicio Nacional del Empleo en la entidad, Carmen Villa Zamarripa.

Expuso que aquellos que no logran colocarse es principalmente porque ya no acuden a las entrevistas en planta, así como otros más más que deciden de plano ya no buscar más.

Villa Zamarripa explicó de casos en donde la misma actitud de las personas los limita para conseguir empleo en donde ellos mismos se ponen barreras como el miedo o el clásico “no puedo”.

Inclusive habló de la apertura de talleres para apoyar a los buscadores de empleo y que tengan una actitud segura y positiva al momento de acudir a las empresa en busca de alguna vacante.