Va para largo la resolución de impugnación de elecciones en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La resolución de los medios de impugnación a los resultados de la última elección celebrada en la entidad no se dará de manera inmediata, debido a análisis que dependen del INE, comentó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz

En rueda de prensa, el funcionario explicó que entre las múltiples impugnaciones hechas por Morena sobre la jornada electoral está una aseveración al rebase de topes de gastos de campaña por parte de la hoy gobernadora electa, lo cual debe ser revisado basándose en los resultados de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, mencionó que la unidad técnica de fiscalización del INE emitirá un dictamen final el próximo 21 de julio, es decir, que el tribunal electoral local tendría que esperar un mes para poder determinar si hubo o no un exceso en cuanto a los montos destinados a la campaña promovida por el PAN, PRI y PRD.

“Vamos a estar prácticamente a un mes de espera de lo que diga el INE, y a partir de ahí ya sería una cuenta regresiva para el tribunal local en el cual va a tener que emitir una sentencia, no solamente de ese agravio sino de todo el medio de impugnación”, dijo.

Landeros Ortíz recordó que en total se promovieron 19 impugnaciones, de las cuales 18 corresponden a los resultados de los cómputos distritales y 1 más al cómputo estatal llevado a cabo por el consejo general del IEE.

Finalmente, el consejero presidente consideró que este tipo de acciones son legítimas y abonan al proceso electoral, ya que así se tiene la posibilidad de que cualquier partido político que considere una violación a la materia electoral pueda de recurrir a un tercero para validar los resultados.